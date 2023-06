Kang-In Lee réagit à une éventuelle arrivée au PSG

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à Naver Sports, Kang-In Lee, le milieu offensif de Majorque, a évoqué son avenir à l’heure où il est annoncé du côté du Paris Saint-Germain. «Je ne sais pas. Nous sommes en sélection, c’est pas l’endroit où poser cette question», a cependant évoqué le Coréen de 22 ans.

Et d’ajouter : «je déciderai dans le futur, et je me concentre sur l’équipe nationale. Je suis un joueur de Majorque. Je ne sais pas si je serai transféré ou si je resterai». Le message est passé. Reste désormais à savoir si le PSG mettre la main sur l’international aux 12 sélections, sous contrat jusqu’en 2025.

