Al-Sadd : Xavi clame son désir d'entraîner le Barça

Les supporters du FC Barcelone rêvent de voir un jour Xavi s'installer sur le banc des Blaugranas. Que ces derniers se rassurent, le principal protagoniste possède une intention similaire dans le futur. Actuellement entraîneur d'Al-Sadd au Qatar, l'ancien milieu de terrain du Barça concède volontiers son désir de prendre un jour les destinées de son ancien club.

« Mon idée est de entraîneur de Barcelone. Je ne l'ai jamais caché, c'est mon objectif et mon rêve. Je ne sais pas si cela arrivera ou non, s'ils auront besoin de moi ou non, mais pour le moment je suis heureux d'être à Al-Sadd et très fier d'être son entraîneur. Si une offre arrive, elle sera évaluée et ensuite nous essaierons de trancher, mais pour le moment je suis très heureux ici, » a ainsi confié Xavi dans une interview accordée à 20 Minutos en Espagne. À n'en point douter, Joan Laporta va prendre bonne note des récentes déclarations de l'ancien international ibérique...