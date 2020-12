OGC Nice : Jim Ratcliffe commence à s'impatienter

Le 26 août 2019, Jim Ratcliffe, la plus grosse fortune de Grande-Bretagne et patron d'INEOS, rachetait l'OGC Nice après des mois de négociations et moult rebondissements. Mais le Britannique avait de gros objectifs. « La Ligue des Champions, c’est un objectif bien sûr. Si dès aujourd’hui, j’affirme qu’on peut rivaliser avec le PSG, on ne me prendrait pas au sérieux. Je perdrais toute ma crédibilité d’emblée. Paris est dans une autre galaxie, mais je pense qu’il y a la place juste derrière », expliquait alors son frère, Robert.

Pour cela, les nouveaux propriétaires conservaient Patrick Vieira à la tête des Aiglons et rappelaient Julien Fournier et Jean-Pierre Rivère, un binôme qui avait excellé quand le club n'avait pas forcément beaucoup d'argent à investir. Mais, plus d'un an plus tard, le temps est plutôt aux questions pour le patron de l'équipe cycliste de Chris Froome.

Fournier et Rivère sur un siège éjectable

Si l'année passée le club de la Côte d'Azur a réussi à se qualifier pour la Ligue Europa, cette saison est plus que compliquée. En championnat, les Aiglons pointent à la 13e position avec six victoires, trois nuls et six défaites. En Europe, le club français a trouvé le moyen de finir dernier de son groupe en concédant cinq défaites (une seule victoire) et termine aussi derrière par exemple l'Hapöel Beer-Sheva.

Résultat des courses, Patrick Vieira se retrouve licencié le 4 décembre dernier. D'Angleterre, on estime, selon nos informations, que l'investissement a été conséquent 8 M€ pour Robson Bambu, 7 pour Amine Gouiri rien que cet été sans oublier 20,5 pour Kasper Dolberg ou encore 13 pour Alexis Claude Maurice et on commence à s'impatienter de voir des résultats.

Autre gros point de frustration : le dossier du remplaçant de Patrick Vieira. Selon nos informations, quatre noms ont été recalés par les Aiglons (Advocaat, Klinsmann, Heinze et van Gaal). Jim Ratcliffe, de son côté n'a pas été mis au courant de ces décisions et prendrait en responsable le binôme Fournier-Rivère. À tel point que les deux dirigeants niçois sont actuellement sur un siège éjectable. L'hiver va être chaud dans les Alpes-Maritimes.