Les frères Zouma visés par une action en justice

Cette fois ça y est la machine judiciaire s'est mise en route en Angleterre, après la fameuse vidéo datant du mois dernier, où on peut voir Kurt Zouma, filmé par son frère, en train de maltraité ses chats. Dans un communiqué, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) informe de poursuites lancées contre les deux hommes. C'est cette même association qui a recueilli les deux animaux de compagnie du joueur de West Ham.

«Après une enquête complète et approfondie, nous avons entamé un processus de poursuites contre Kurt Zouma et Yoan Zouma en vertu de la loi sur la protection des animaux. Les deux chats continuent d'être pris en charge par la RSPCA. Nous serons en mesure de publier plus d'informations une fois qu'une date d'audience sera confirmée», indique le communiqué. Kurt Zouma avait déjà écopé d'une très lourde amende de presque 300 000 € de la part de son club. Cette fois, c'est l'état anglais qui risque bien de le sanctionner.

Following a full and thorough investigation into distressing footage, we have started the process of bringing a prosecution against Kurt Zouma and Yoan Zouma. We continue to care for the two cats. Read more about our investigations process: https://t.co/kgCAO827Sx pic.twitter.com/WyWuKXti8d