Des nouvelles des chats de Kurt Zouma

En pleine tempête médiatique, Kurt Zouma (27 ans), déjà sanctionné par son club de West Ham avec une amende proche de 300 000€, s'est également vu retirer la garde de ses chats par l'équivalent de la SPA en Angleterre après la diffusion d'une vidéo dans laquelle il les frappait. La RSPCA a d'ailleurs donné des nouvelles des animaux de l'international tricolore (11 sélections, 1 but).

«Les deux chats sont sous notre protection, ils ont été vus par un vétérinaire et sont bien soignés. Ils resteront sous notre garde pendant que l'enquête se poursuit et ne sont pas disponibles pour être relogés (...). Nous comprenons le haut niveau d'intérêt suscité par cet incident et pouvons vous assurer que nos agents expérimentés mènent une enquête complète et approfondie. En raison du fait qu'il s'agit d'une enquête en direct, nous sommes limités dans ce que nous pouvons dire, mais nous fournirons des mises à jour lorsque nous le pourrons», a fait savoir un porte-parole de l'association. On n'a pas fini d'entendre parler de cette triste affaire...