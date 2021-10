MU - Atalanta : les compositions sont tombées

La troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions entre Manchester United et Atalanta annonce un match de haute volée. A domicile, les Red Devils proposent un 4-2-3-1 avec David De Gea dans les cages. Devant lui, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire et Luke Shaw prennent place. Le double pivot est assuré par Scott McTominay et Fred. Devant, Cristiano Ronaldo seul en pointe est soutenu par Mason Greenwood, Bruno Fernandes et Marcus Rashford.

De son côté, l'Atalanta propose du classique avec son traditionnel 3-4-1-2 modulable où Juan Musso fait office de dernier rempart. La charnière est composée de Merih Demiral, Teun Koopmeiners et José Luis Palomino. Les rôles de pistons sont assurés par Davide Zappacosta et Joakim Mæhle tandis qu'on retrouve Marten De Roon et Remo Freuler au milieu du terrain. Devant, Josip Iličić et Luis Muriel sont soutenus par Mario Pašalić.

Les compositions

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - McTominay, Fred - Greenwood, Fernandes, Rashford - Ronaldo

Atalanta : Musso - Palomino, Koopmeiners, Demiral - Zappacosta, De Roon, Freuler, Mæhle - Pašalić - Iličić, Muriel

