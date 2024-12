L’offre parfaite de Canal+ pour regarder les chocs de Ligue 1 !

La fin d’année approche, et sous le sapin s’enfilent les chocs. Après trois nouvelles soirées européennes de folie, la Ligue 1 continue le spectacle avec deux affiches que vous pourrez retrouver sur beIN SPORTS, inclus dans l’offre BEIN SPORTS CONNECT ! Dès samedi 17 heures, vous aurez droit à un choc entre l’OM et le LOSC. L’OM, deuxième, a retrouvé une dynamique positive après un léger coup de mou à domicile. Désormais, il veut refaire du Vélodrome une forteresse imprenable pour consolider sa place de dauphin, et pourquoi pas même aller titiller le PSG. Mais attention, c’est un LOSC en pleine bourre qui se présente, qui n’a plus perdu depuis le mois de septembre en Ligue 1 !

Et ce n’est pas tout, puisque le 18 décembre, c’est une affiche entre l’AS Monaco et le PSG qui sera diffusée sur beIN SPORTS. Pourquoi un mercredi ? Parce que le match a été avancé en raison de la tenue du Trophée des Champions lors du week-end de reprise en janvier. C’est donc avant la fin de l’année que le PSG défiera l’un de ses plus coriaces adversaires. Car l’AS Monaco compte bien concurrencer le PSG au maximum cette saison, tout en prenant le pas sur l’OM, l’autre rival déclaré. Le PSG parviendra-t-il à briller à l’extérieur et à s’échapper définitivement en tête du classement ? Pour le savoir, il faudra se brancher sur beIN SPORTS, qui vous propose donc en l’espace de 4 jours deux des plus gros chocs de Ligue 1 en 2024-2025.

