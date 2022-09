Brighton officialise l'arrivée de De Zerbi !

Brighton a perdu son coach, Graham Potter, recruté par Chelsea pour prendre la suite de Thomas Tuchel, limogé. Après un intérim assuré par Adam Lallana, c'est Roberto De Zerbi qui va reprendre les rênes de l'équipe anglaise.

L'entraîneur de 43 ans était auparavant en poste au Shakhtar Donetsk. Il récupère le poste vacant sur le banc de Brighton, actuel 4e de Premier League.

We are delighted to confirm the appointment of Roberto De Zerbi as the club’s new head coach! 🤝 pic.twitter.com/tNoNZfFaxQ