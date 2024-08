Ligue 1 : Brest lance enfin sa saison par un succès probant contre Saint-Etienne

En attendant l’opposition entre l’Olympique de Marseille et Toulouse, le Stade Brestois recevait l’AS Saint-Etienne à domicile pour le compte de la 3e journée de Ligue 1. Un duel entre deux écuries battues lors des deux premières journées. Mais au stade Francis-Le Blé, il y avait une classe d’écart et ce sont les locaux, bien plus entreprenants et sérieux, qui ont dicté leur loi. En manque de réussite devant Gautier Larsonneur, Mahdi Camara est parvenu à régler la mire pour mettre les siens sur les bons rails en début de partie (1-0, 10e).

La suite après cette publicité

Classement Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 11 Brest 3 3 -2 1 0 2 5 7 18 ASSE 0 3 -7 0 0 3 0 7

Bien aidés par une équipe de l’ASSE maladroite à l’image de cette main de Lamine Fomba dans sa propre surface, les Bretons ont doublé la mise via Romain Del Castillo. Malheureux dans cet exercice face à l’OM, le meneur de jeu des Ty-Zefs s’est, cette fois-ci, chargé de convertir le penalty (2-0, 32e). Pour son retour en Ligue 1 après un exil de l’autre côté du Rhin, Ludovic Arjoque a participé à la fête en corsant l’addition en fin de partie (3-0, 78e) avant d’être imité par Kenny Lala, buteur sur penalty (4-0, 84e). Si Saint-Etienne a vécu un cauchemar dans le Finistère, actuellement lanterne rouge, Brest lance enfin sa saison par une victoire convaincante et se hisse provisoirement au 11e rang au classement.