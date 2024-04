Ligue 1 : Metz enfonce le RC Lens et peut croire au maintien

Alors que la Ligue 1 arrivera à son terme dans cinq journées, chaque point reste crucial pour les 18 acteurs du Championnat de France. Et pour l’ouverture de la 29e journée, le FC Metz - qui n’a plus le droit à l’erreur s’il souhaite encore se maintenir - reçoit une équipe lensoise qui n’a plus gagné depuis trois journées et qui voit la Ligue des Champions s’éloigner. La victoire était alors impérative pour Franck Haise, qui a décidé d’aligner un 3-5-2 avec Sotoca et Saïd en pointe, sans Wahi.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Lens 43 29 6 12 7 10 38 32 17 Metz 26 29 -19 7 5 17 30 49

Les Lensois démarraient mal le début de partie et obligeaient Samba à rapidement s’employer devant Jean Jacques (2e). Mais après une première percée des Sang et Or dans la défense des Grenats, Saïd se faisait percuter dans la surface et obtenait un penalty… transformé par Sotoca (1-0, 11e). Et alors qu’on pensait voir le FC Metz craquer, l’ouverture du score ne les a pas perturbés puisque Van den Kerkhof obligeait encore Samba à s’employer (27e).

Mikautadze a régalé

Mais à force de subir, Lens a concédé l’égalisation après un enchaînement magnifique de Mikautadze dans la surface, qui pouvait ensuite trouver la lucarne de Samba (1-1, 34e). Et juste avant la pause, à la suite d’une perte de balle nordiste, Mikautadze pouvait tromper Sambsa d’un beau ballon piqué et s’offrir un doublé (2-1, 45e+3). Metz était libéré au moment de rejoindre les vestiaires et se montrait solide face aux Lensois, qui manquaient le cadre (62e, 65e).

Le RC Lens manquait clairement de lucidité et ne parvenait pas à inquiéter la défense messine, qui est pourtant la pire défense du Championnat avec 49 buts inscrits, derrière Lorient (52). Décevants techniquement et frustrés en fin de match, les Artésiens s’inclinent donc et voient les places qualificatives en Ligue des Champions s’éloigner, avant d’affronter Clermont. De leur côté, les Grenats (17e) gardent un espoir de se maintenir grâce à ce succès, puisqu’ils reviennent à deux points du Havre et de Nantes, avec un match en plus.