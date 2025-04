Coupe d’Allemagne : Xabi Alonso et le Bayer Leverkusen prennent le feu après l’humiliation face à un club de D3

Hier soir, le Paris Saint-Germain s’est fait surprendre par Dunkerque en 1/2 finale de la Coupe de France. Menés 2 à 0, les champions de France ont finalement renversé leurs adversaires et se sont imposés 4 à 2. De l’autre côté du Rhin, le Bayer Leverkusen n’a pas réussi à en faire de même hier soir en Coupe d’Allemagne. Opposée à l’Arminia Bielefeld, pensionnaire de troisième division allemande, la formation entraînée par Xabi Alonso est allée au tapis. Pourtant, elle avait ouvert le score dès la 17e minute de jeu grâce à Jonathan Tah. Ensuite, Leverkusen a encaissé deux buts, signés Marius Wörl (20e) et Maximilian Großer (45e+3). Eliminés en 1/2 finale, les champions d’Allemagne ont reçu un coup très rude.

En conférence de presse, Xabi Alonso était amer. «Bien sûr, tout le monde est déçu, mais je dois aussi féliciter Arminia Bielefeld. Ils ont mieux joué et ont été meilleurs dans tout. Nous n’avons pas fait un bon match aujourd’hui et nous sommes donc déçus. Nous n’avions aucun contrôle et nous avons commis des erreurs individuelles. Rien n’a fonctionné aujourd’hui. Ce n’était pas facile avec les passes courtes aujourd’hui, nous voulions mieux contrôler le deuxième ballon, mais ce n’était pas bon. Cette équipe nous a déjà beaucoup donné, compte tenu de ce que nous avons accompli l’année dernière en Bundesliga, en Coupe d’Allemagne et en Ligue des champions. Mais même dans de tels moments-là, nous restons ensemble, c’est aussi important. Bien sûr, je ne suis pas satisfait, mais il faut l’accepter.»

Xabi Alonso pointé du doigt

Même son du côté des joueurs, à l’image de Robert Andrich. «C’était beaucoup trop peu aujourd’hui, même contre une équipe de troisième division. Nous méritions de ne pas nous rendre en finale. Il nous manquait beaucoup de choses sur le terrain aujourd’hui et c’est trop dans l’ensemble, peu importe qui est l’adversaire. Nous pouvons gagner contre n’importe quel adversaire, mais nous pouvons aussi perdre contre n’importe quel adversaire et c’était un excellent exemple de cela aujourd’hui (hier) et nous en sommes incroyablement déçus.» Les supporters le sont aussi également. Certains, très en colère, se sont d’ailleurs pris le bec avec Granit Xhaka après la rencontre. Le ton est monté et il y a eu beaucoup de gestes de part et d’autre avec un fan en particulier.

Du côté de la direction, le président Fernando Carro était furieux après le match. « J’étais agacé avant le match que le terrain n’ait pas été arrosé. Je dois le dire à Rettig. C’était un échec collectif. Malgré tout, ça m’agace que le terrain n’ait pas été arrosé. C’est une question de règlement. La DFB devrait infliger une sanction. C’est inacceptable. C’est inacceptable.» Mais la fédération allemande a répondu en expliquant que le terrain avait été arrosé le matin et qu’il n’avait pas besoin de l’être de nouveau. Ce qui est sûr, c’est que c’est l’élimination de Leverkusen plus que la pelouse qui fait parler ce matin en Allemagne. Kicker a écrit à ce sujet : «le Bayer Leverkusen déçoit. Le mauvais plan de match de Xabi Alonso : plus qu’un match perdu.»

La presse détruit Leverkusen

Le média allemand poursuit : «le Bayer a livré une performance qui n’a même pas été à la hauteur de ses propres attentes et de la qualité de son effectif (…) Le plan de match n’était pas mauvais. Mais ce qui est bien plus grave : Xabi Alonso n’a fait aucune tentative de vraiment réviser cela pendant toute la durée du match.» Sky Germany va plus loin. «Quelle honte ! Le Bayer a été éliminé à juste titre de la Coupe d’Allemagne par Bielefeld, club de troisième division, et a ainsi raté de manière désastreuse ce qui était probablement sa dernière chance de remporter un titre cette saison - en supposant que le Bayern ne rende pas la course au championnat à nouveau passionnante (…) Embarrassant et sans opposition ! C’était la performance la plus faible sous Alonso.» En Espagne, où le nom du coach de Leverkusen est cité au Real Madrid, on est surpris.

« La débâcle de Xabi Alonso », a titré AS. De son côté, Sport a lâché : «Xabi Alonso, éliminé en coupe… contre une équipe de troisième division !» Idem pour Mundo Deportivo : « Arminia historique : Leverkusen de Xabi Alonso abdique à Bielefeld.» En Angleterre, cette élimination fait aussi couler de l’encre. « Leverkusen, qui a remporté la Coupe d’Allemagne la saison dernière sous la direction de Xabi Alonso, n’a pas pu défendre son titre après avoir été éliminé de la compétition dans des circonstances surprenantes mardi soir», a écrit le Daily Mail. Après ce revers de taille, Xabi Alonso essuie de sérieuses critiques. Son équipe est éliminée de la Ligue des Champions et de la Coupe d’Allemagne. Elle est aussi à 6 points du Bayern Munich en championnat. La fin de saison s’annonce compliquée pour la formation allemande, qui reste sur 4 défaites lors de ses 6 dernières sorties.