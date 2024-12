Les mots forts de Kylian Mbappé sur Cristiano Ronaldo

Dans l’émission beUnited de beIN Sports, Kylian Mbappé a été interrogé sur son idole de jeunesse Cristiano Ronaldo. L’international français a notamment évoqué son envie de jouer avec l’international portugais dans sa carrière. Mais il a surtout profité pour rappeler que malgré son jeune âge, il avait déjà joué avec les meilleurs joueurs de la planète.

La suite après cette publicité

«Est-ce que j’aurais aimé jouer avec CR7 ? Bien sûr… jouer avec des joueurs d’exception, lui ou comme Messi. Quand on parle de Cristiano on parle de Messi. J’ai joué avec beaucoup de grands joueurs…Neymar, Pogba, Griezmann, Benzema… Je pense que ça aurait été cool de jouer avec lui, mais ça sera difficile maintenant. J’ai joué plusieurs fois contre lui, c’est une légende du sport. J’ai une très bonne relation avec Messi. Je n’aurais jamais pensé jouer avec lui. Il est unique comme CR7 et je pense qu’on a parfois banalisé ce qu’ils ont fait. Ce sont des légendes du sport», a-t-il lancé. Un bel hommage de sa part.