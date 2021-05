Brighton a dévoilé son nouveau maillot domicile face à Manchester City

La saison de Premier League touche à sa fin et de nombreux clubs profitent de l'occasion pour présenter de nouveaux maillots en vue de la saison prochaine. Le mardi 18 mai, c'est le Brighton and Hove Albion FC qui a porté son tout nouveau maillot domicile face à Manchester City. La nouvelle tunique qu'ils porteront au Falmer Stadium la saison prochaine a porté chance à Danny Welbeck et ses coéquipiers puisqu'ils sont venus à bout des hommes de Pep Guardiola.

😍 We're underway at the Amex, in our new home kit for the 2021/22 @PremierLeague season.



Pre-order yours now!#BHAFC 🔵⚪ — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 18, 2021

Équipé par Nike depuis la saison 2014-2015, les couleurs historiques du club ont toujours été respectées mais l'équipementier américain a tout de même changé le design habituel la saison passée en dévoilant un maillot à dominante bleue qui n'avait pas été vu depuis la saison 1986-1987. Pour la saison prochaine, la marque à la virgule revient sur du classique avec le retour des bandes bleues et blanches verticales qui sont accompagnées d'une touche de jaune sur le logo Nike et les bandes latérales. À l'intérieur du col, on retrouve l'imprimé « 10 Years at the Amex » célébrant le 10ème anniversaire de l'ouverture du stade.

Un short bleu et des chaussettes blanches complètent cette nouvelle tenue qui est déjà disponible en pré-commande sur la boutique en ligne du club.