C3, C4 : le calendrier des clubs français vient de tomber

Au lendemain du tirage au sort de l'Europa League et de l'Europa Conference League, l'UEFA vient d'annoncer le calendrier pour les deux coupes européennes. Commençons par les clubs français évoluant en C3 pour cette saison, avec le Stade Rennais qui se déplacera pour cette phase aller de cette phase de groupe à l'AEK Karnaca FC (CHY) le 8 septembre à 18h45, puis recevra Fenerbahçe le 15 septembre à 21 h et enfin recevra le Dynamo Kiev (UKR) le 6 octobre à 21 h. Du côté du Rocher, l'AS Monaco fera un premier déplacement chaud face à l'Etoile Rouge de Belgrade (SER) le 8 septembre à 21 h. Ensuite suivront deux réceptions, le 15 septembre (18h45) et le 8 octobre (18h45) face à Ferencvaros (HON) et face au Trabzonspor AS (TUR).

Pour le FC Nantes, dernier vainqueur de la coupe de France, les Canaris recevront l'Olympiakos (GRE) le 8 septembre à 21 h, enchaineront en allant sur la pelouse de Qarabag (AZE) le 15 septembre à 18h45 et le second à Fribourg (ALL) le 6 octobre à 21 h. Du côté de l'OGC Nice et de la C4, les matchs de la phase aller pour les Aiglons commencent avec la réception de Cologne (ALL) le 8 septembre à 18h45, les deuxième et troisième matchs se joueront à l'extérieur. L'un face au Partizan Belgrade (SER) le 15 septembre à 21 h et l'autre face à Slovacko (RTC) le 6 octobre à 18h45.

Calendrier du Stade Rennais :

8 septembre (18h45): AEK Karnaca FC - Stade Rennais

15 septembre (21h): Stade Rennais - Fenerbahçe SK

6 octobre (21h): Stade Rennais - Dynamo Kyiv

13 octobre (18h45): Dynamo Kviv - Stade Rennais

27 octobre (18h45): Fenerbahçce SK - Stade Rennais

3 novembre (21h): Stade Rennais - AEK Larnaca FC

Calendrier du FC Nantes :

8 septembre (21h): FC Nantes Olympiakos

15 septembre (18h45): Qarabag FK - FC Nantes

6 octobre (21h): Fribourg - FC Nantes

13 octobre (18h45): FC Nantes - Fribourg

27 octobre (21h): FC Nantes - Qarabah FK

3 novembre (18h45): Olympiakos - FC Nantes

Calendrier de l'AS Monaco :

8 septembre (21h): Etoile Rouge de Belgrade - AS Monaco

15 septembre (18h45): AS Monaco - Ferencvaros

6 octobre (18h45): AS Monaco - Trabzonspor AS

13 octobre (21h): Trabzonspor AS - AS Monaco

27 octobre (21h): Ferencvaros - AS Monaco

3 novembre (18h45): AS Monaco - Etoile Rouge de Belgrade

Calendrier de l'OGC Nice :

8 septembre (18h45): OGC Nice- Cologne

15 septembre (21h): Partizan Belgrade - OGC Nice

6 octobre (18h45): Slovacko - OGC Nice

13 octobre (21h): OGC Nice - Slovacko.

27 octobre (18h45): Partizan Belgrade - OGC Nice

3 novembre (21h): OGC Nice - Cologne