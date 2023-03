Marca dévoile les nommés pour "The Worst", parodie du trophée The Best

La suite après cette publicité

À l’image du Ballon de plomb il y a quelques années, version parodique et diabolique du Ballon d’Or en France, Marca a dévoilé les joueurs nommés pour remporter le prix «The Worst 2022» (le pire), version antinomique de The Best. Critère de sélection : des joueurs ayant réalisé des performances qu’on qualifiera pudiquement d’oubliables.

La liste des nommés : Eden Hazard (Belgique, Real Madrid), Harry Maguire (Angleterre, Manchester United), Dele Alli (Angleterre, Besiktas), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon, Chelsea), Casper Dolberg (Danemark, FC Séville), Kalvin Phillips (Angleterre, Manchester City), Joe Gomez (Angleterre, Liverpool), Kalidou Koulibaly (Sénégal, Chelsea), Lucas Moura (Brésil, Tottenham), Nicolo Zaniolo (Italie, AS Roma-Galatasaray), Tiémoué Bakayoko (France, AC Milan), Joachim Andersen (Danemark, Crystal Palace). À vos votes.

