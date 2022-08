PSG : Everton fait hésiter Idrissa Gueye

En dépit de la récente signature d'Amadou Onana à Everton, les Toffees n'ont pas abandonné l'idée de recruter Idrissa Gueye. Mais si Everton fait pression pour conclure le transfert et semble disposé à mettre ce qu'il faut pour le rapatrier, pour l'instant rien ne bouge.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, Gana Gueye hésite. S'il a été placé parmi les indésirables depuis l'arrivée de Renato Sanches notamment et qu'il n'a plus vraiment d'avenir à Paris, l'international sénégalais hésite à revenir à Everton, dans un club où il a évolué entre 2016 et 2019. Il faut dire que d'ici le 31 août, d'autres clubs pourraient se placer pour tenter de récupérer le milieu du PSG. Reste à savoir si Gueye prendra ce risque.