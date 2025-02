FC Barcelone : un mercato hivernal plus productif qu’il n’y paraît…

Hansi Flick réclamait un attaquant à sa direction, mais il n’aura pas eu de renfort offensif. Pendant une grosse partie du mercato hivernal, la direction du FC Barcelone a tenté de faire venir Marcus Rashford pour faire plaisir à son entraîneur, mais, pour des raisons financières, l’attaquant anglais n’a pas pu débarquer en Catalogne et a filé à Aston Villa. Beaucoup de supporters réclamaient aussi une ou plusieurs arrivées, et sont donc un peu frustrés par ce mercato blanc de leur club de coeur. Pourtant, force est de constater que le mois de janvier a été assez productif.

D’abord, il y a eu ce fameux dossier Dani Olmo (et Pau Victor), réglé grâce à un levier (vente des places VIP du Camp Nou) et l’intervention du CSD, organe du gouvernement espagnol. Plus qu’une bonne nouvelle, c’est une erreur réparée diront certains, mais ce levier a surtout permis de revenir à la règle du 1:1 du fair-play financier de la Liga. Ceci veut dire que le moindre euro qui entrera dans les caisses du club pourra être ré-utilisé sur le mercato, ce qui n’était pas le cas jusqu’ici. Une sacrée nouvelle pour le Barça qui devrait donc avoir plus de marge de manœuvre et de pouvoir d’achat pour le mercato estival.

Du positif pour l’été prochain

Ce mercato aura aussi été fructueux en termes de prolongations. Ronald Araujo, Pedri, Gavi et Gerard Martin ont ainsi signé de nouveaux contrats avec le Barça, qui s’assure la présence de trois joueurs de présent et d’avenir. Un accord a aussi été trouvé avec Iñigo Martínez, et l’officialisation ne devrait plus tarder. Tous ces nouveaux deals ont pu être conclus grâce à ce retour au 1:1, offrant au club un plus gros plafond salarial pour son effectif et permettant donc d’enregistrer les nouveaux contrats des joueurs en question.

Même s’il n’y a pas eu de ventes en équipe première, le club a aussi récupéré un petit pactole. Environ 5 millions d’euros sont entrés dans les caisses du club avec la vente du capitaine du Barça B Unai Hernandez à Al-Ittihad, et le club a aussi empoché un peu plus de 13 millions d’euros (et non 24 M€) sur la vente de Nico Gonzalez de Porto à Manchester City grâce à une clause qui avait été accordée lors de la vente du joueur au club portugais. Des montants qui vont faire du bien pour l’été prochain, avec un Deco qui travaille déjà sur plusieurs positions à renforcer…