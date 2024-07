Droits TV : un ultime détail à régler…

Le feuilleton des droits TV de la Ligue 1 a rendu son verdict. Comme annoncé par L’Équipe et RMC, la dernière réunion prévue entre la LFP et les présidents des clubs de Ligue 1 a accouché d’une décision, celle de dire oui à l’offre couplée DAZN-beIN Sports. S’il ne manque désormais plus que l’officialisation pour acter cet accord, l’absence de communiqué de l’absence peut s’expliquer par un dernier aspect à régler.

En effet, comme le précise L’Équipe, une clause de sortie attendue par les présidents de Ligue 1 doit encore être négociée. Le quotidien ajoute, en ce sens, que BeIN Sports n’y serait pas opposée et que DAZN aurait acté le principe. Pour autant et concernant la plateforme britannique, plusieurs conditions doivent encore être discutées, dont la durée, après deux ou trois saisons. Encore un peu de patience…