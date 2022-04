Angers-PSG : les compositions officielles

Trois jours après sa victoire dans « le Classique » (2-1), le Paris Saint-Germain peut être sacré champion de France ce soir, dès la 33ème journée de Ligue 1, s'il s'impose à Angers et que l'OM ne gagne pas contre Nantes, ou s'il fait match nul et que les Olympiens s'inclinent. Avec un effectif privé de neuf éléments, dont Lionel Messi, victime d'une inflammation au tendon d'Achille, Presnel Kimpembe, Marco Verratti et Neymar (suspendu), Mauricio Pochettino décide notamment d'aligner les siens dans un système à trois derrière.

Du côté angevin le onze bouge peu par rapport à dimanche dernier, en effet les deux seuls changements concernent le poste de piston gauche où Souleyman Doumbia remplace Pierrick Capelle, et celui d'attaquant où Mohamed-Ali Cho supplée Mendy, ce qui fait redescendre Fulgini dans l'entrejeu.

Les compositions d'équipes :

Angers SCO : Mandréa - Ebosse, Thomas, Traoré - Bamba, Fulgini, Bentaleb, Ounahi, Doumbia - Cho, Boufal.

Paris Saint-Germain : Navas - Kehrer, Marquinhos, Ramos - Hakimi, Danilo, Wijnaldum, Bernat - Di María, Icardi, Mbappé.

