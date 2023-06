Arsenal touche au but pour Declan Rice

Annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur d’Arsenal, Declan Rice (24 ans), actuellement sous les couleurs de West Ham, devrait rapidement rejoindre les Gunners. Selon les dernières informations du Guardian, les deux formations londoniennes seraient sur le point de trouver un accord.

En effet, le média britannique précise que les dauphins de Manchester City, cette saison, en Premier League pourraient débourser plus de 100 millions de livres sterling pour le milieu de terrain des Hammers. Auteur de 43 sélections sous le maillot des Three Lions, Rice totalisait 5 buts et 4 offrandes en 50 matches toutes compétitions confondues lors de l’exercice 2022-2023. Un premier grand coup à venir pour les hommes de Mikel Arteta

