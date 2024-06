Nigéria : la réponse cinglante de Victor Osimhen à son sélectionneur

Le torchon brûle entre la star du Nigéria Victor Osimhen et son sélectionneur, Finidi George. Ce dernier, proche d’être limogé de son poste de coach des Super Eagles, s’est attaqué à l’attaquant de 25 ans. «Je ne vais pas forcer Victor Osimhen à jouer pour l’équipe nationale, il choisit ses matchs», a lancé Finidi George à la presse nigériane, prétextant qu’Osimhen aurait feinté une blessure pour ne pas prendre part au rassemblement du mois de juin.

Évidemment, le joueur de Naples a répondu à ces propos via un live Instagram. «Après mon IRM le lendemain, je suis allé voir le médecin. J’ai immédiatement appelé Finidi. J’ai demandé à l’un de mes gars de faire une vidéo pendant que le médecin parlait à Finidi et à moi. J’ai tout en vidéo. Je m’en fiche si ce que Finidi a dit est faux ou quoi que ce soit d’autre, je posterai la vidéo et la photo sur mon Instagram ainsi que la capture d’écran», a tenu à rappeler Osimhen, avant de charge son sélectionneur. «J’ai perdu tout le respect que j’avais pour cet homme. Parce que je lui ai parlé de ma blessure, je l’ai appelé et lui ai demandé de me permettre de venir au camp et d’être avec les garçons, indépendamment de ma blessure, il a refusé en me disant que je devrais plutôt rester avec ma famille», a ajouté le Napolitain, très remonté contre Finidi George.