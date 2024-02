Afrique du Sud-RD Congo : les compositions officielles

C’est un petit avant-goût avant la grande finale de demain. L’Afrique du Sud affronte la République démocratique du Congo ce samedi à 21h pour le match de la troisième place de cette Coupe d’Afrique des Nations, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Après s’être inclinés aux tirs au but face au Nigeria, les Bafana Bafana vont essayer de bien finir leur tournoi en montant sur le podium pour la première fois depuis 24 ans. Même son de cloche pour la RDC, tombée face aux Ivoiriens (1-0), qui attend ça depuis 2015.

Pour ce match, les Léopards sont disposés en 4-3-3 avec beaucoup de rotation et une attaque Bokote, Bokote et Bongonda. Auteur d’une très bonne CAN, Mbemba est titulaire en défense aux côtés de Kifutu, Batubinsika et Kayembe. Bakambu est sur le banc. De l’autre côté, Mayambala, Zwane, Morena et l’inépuisable Makgopa devront mener les offensives sud-africaines.

Les compositions officielles :

Afrique du Sud : Williams - Mudau, Xulu, Sibisi, Modiba - Mokoena, Sithole - Mayambala, Zwane, Morena - Makgopa.

RD Congo : Bertaud - Kifutu, Mbemba, Batubinsika, Kayembe - Tshibola, Diangana, Moutoussamy - Bokote, Bokote, Bongonda.