EdF : Kingsley Coman ne regrette finalement pas d'avoir raté le Mondial 2018

International tricolore (36 sélections, 5 buts), Kingsley Coman (25 ans) est un élément très apprécié par Didier Deschamps. Malheureusement pour lui, une blessure l’a empêché de disputer la Coupe du monde 2018. Un énorme regret, d’autant que les Bleus ont été sacrés champions du monde. Mais avec du recul, le joueur du Bayern Munich a confié à Sport1 qu’il n’a finalement aucune regret d’avoir raté cet événement.

« J'étais très triste peu de temps après ma blessure, car j'étais déjà conscient à ce moment-là que je ne serais plus en pleine forme avant la Coupe du monde. Une fois le tournoi lancé, ça me convenait. Mais devinez quoi ? Avec le recul, je suis même content de ne pas avoir participé à la Coupe du Monde ! J'ai rencontré ma femme actuelle pendant le tournoi. Cela ne serait probablement pas arrivé si j'avais joué la Coupe du Monde. Et maintenant, nous sommes mariés et avons des enfants ensemble ! Donc tout va bien, même si mon grand objectif est bien sûr de gagner la Coupe du Monde avec la France dans les prochaines années. »