EdF : Olivier Giroud et la polémique avec Kylian Mbappé

Après un match amical contre la Bulgarie (2-0), en juin dernier, Olivier Giroud (35 ans) avait envoyé une petite pique à Kylian Mbappé (22 ans) en pleine zone mixte. L'avant-centre de l'AC Milan reprochait à l'attaquant du Paris Saint-Germain de ne pas lui donner assez de ballon. Une sortie qui a légèrement fait polémique avant le début d'Euro 2020 des Bleus. Interrogé par Oh My Goal, Giroud s'est, une nouvelle fois, expliqué à ce sujet.

«Dans le foot, quand tu fais de la langue de bois, on te le dit, on te le reproche, et il y a de mauvaises interprétations dès que t'en dis un peu trop (...) J'ai joué les pompiers, parce que je ne voulais pas devenir le vilain petit canard qui faisait des problèmes compte tenu de ma situation. J'étais tranquille, je suis allé m'expliquer avec lui, et ça n'a même pas duré deux jours, a expliqué l'avant-centre. Ensuite, à l'entraînement, on se trouvait les yeux fermés. Le problème a été tout le tapage médiatique et les personnes qui en ont rajouté pour chercher la merde entre guillemets, alors que l'équipe de France n'avait pas besoin de ça (...) on n'a pas perdu l'Euro à cause de moi, il faut se détendre ! Tout cela m'a gonflé !», a-t-il lâché.