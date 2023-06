Le Real Madrid confirme la signature de Jude Bellingham

La suite après cette publicité

Le 7 juin dernier, le Borussia Dortmund avait officialisé l’accord trouvé avec le Real Madrid pour le transfert du jeune milieu de terrain anglais, Jude Bellingham (18 ans). Une opération dont le montant est de 103 M€. Une semaine plus tard, la Casa Blanca vient d’officialiser à son tour l’arrivée du Britannique dans la capitales espagnole.

«Le Real Madrid C. F. et le Borussia Dortmund se sont mis d’accord sur le transfert du joueur Jude Bellingham, qui sera lié à notre club pour les six prochaines saisons. Demain, jeudi 15 juin, à midi, à la Ciudad Real Madrid, aura lieu la présentation de Jude Bellingham en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Ensuite, Jude Bellingham se présentera devant les médias», indique le communiqué.

À lire

Real Madrid : Toni Kroos détruit Eden Hazard