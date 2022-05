LdC, incidents Stade de France : l'UEFA demande un rapport indépendant

Les dramatiques incidents ayant émaillé la finale de la Ligue des champions samedi entre le Real Madrid et Liverpool (1-0) au Stade de France n'ont pas terminé de faire couler de l'encre. Alors qu'une réunion de plus de deux heures s'est tenue ce lundi au ministère des Sports, entre l'Intérieur, mais aussi l'UEFA ou encore la préfecture de police, l'instance dirigeante du football européen a annoncé avoir commandé un rapport indépendant sur ce qu'il s'est passé à Saint-Denis.

« L'examen complet portera sur la prise de décision, la responsabilité et les comportements de toutes les entités impliquées dans la finale. Le rapport sera compilé de manière indépendante et le Dr. Tiago Brandão Rodrigues du Portugal (membre du Parlement portugais et président de la commission parlementaire de l'environnement et de l'énergie) dirigera la production de cette étude. [...] Des preuves seront recueillies auprès de toutes les parties concernées et les conclusions du rapport indépendant seront rendues publiques une fois achevées. Dès réception de ces conclusions, l'UEFA évaluera les prochaines étapes », précise le communiqué de l'UEFA.