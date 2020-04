Droits TV : ce que Canal + et beIN Sports vont verser à la LFP

Le CEO du groupe Canal+, Maxime Saada, a annoncé sur Twitter qu’un accord avait été trouvé entre la chaîne cryptée et la Ligue de football professionnel pour le paiement des droits TV des matches de Ligue 1 et de Ligue 2 déjà diffusés. « Nous venons de trouver un accord avec la LFP sur les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 diffusés. Merci aux quatre Présidents de Ligue 1 (Nasser Al-Khelaïfi (PSG), Jean-Michel Aulas (OL), Olivier Sadran (Toulouse) et Jean-Pierre Rivère, ndlr) pour la qualité du dialogue. Nos discussions se poursuivent sur la reprise, avec pour ambition de préserver le spectacle et la santé de tous, » a déclaré le big boss de Canal +, avant que beIN Sports ne lui emboîte le pas quelques instants plus tard, via un communiqué publié par la LFP, cette fois.

« Avec la volonté de soutenir les clubs français en cette période d'incertitude, et à la suite de discussions constructives menées avec le comité de Présidents de Clubs représentant la Ligue de Football Professionnel (LFP), beIN SPORTS et la LFP sont parvenus à un accord portant sur le paiement des droits de diffusion des matchs. » Selon les informations de RMC Sports, après négociations, Canal+ verse 30,6 millions d'euros à la LFP, alors que beIN Sports va de son côté faire un chèque de 9 millions d'euros, soit un total de 39,6 millions hors taxe au lieu des 43 millions d'euros initialement attendus.