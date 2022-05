Boubacar Kamara annonce son départ de l'OM

La suite après cette publicité

Boubacar Kamara (22 ans) et l'Olympique de Marseille, c'est bientôt terminé. Alors qu'il arrive en fin de contrat avec son club formateur, le jeune milieu de terrain ne restera pas dans le club phocéen lors de la saison prochaine. Le joueur de 22 a donc disputé son dernier match avec l'OM contre Strasbourg, dimanche soir au Vélodrome (4-0). Alors que son dernier message sur son compte Instagram «Merci pour tout» semblait annoncer la fin de son aventure à Marseille, Kamara a confirmé la nouvelle, ce dimanche.

«Après de longues réflexions et après avoir pesé le pour et le contre, j'ai pris la décision de quitter l'OM à l'issue de cette saison. C'est la meilleure décision pour la suite de ma carrière. J'ai envie d'évoluer. De découvrir un nouveau challenge, un nouveau championnat et un nouveau pays. Je n'ai connu qu'un seul maillot, je suis au club depuis l'âge de cinq ans, j'en ai 22. Mon parcours a été unique à l'OM», a-t-il expliqué au micro de Téléfoot.

Quel avenir pour Boubacar Kamara ?

Alors que Pablo Longoria et la direction de l'OM aurait tout tenté pour le conserver, le milieu de terrain n’a pas réussi à s’entendre avec sa direction pour prolonger. « Kamara ? C’est ma responsabilité. Je suis au club depuis août 2020, j’assume mes responsabilités, spécialement avec la situation de Kamara. Jusqu’au bout, la dernière parole n’est pas dite. On continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités», expliquait pourtant le président de l'OM en mars dernier, mais le milieu a finalement choisi de partir.

«J'ai fait mon choix, mais bientôt, vous le saurez», a-t-il également expliqué. S'il ne devrait pas rester en Ligue 1, Kamara reste très courtisé à l'étranger. Malgré un intérêt de plusieurs clubs de Premier League, il tient déjà un accord verbal avec l'Atlético Madrid, comme nous vous l'avions révélé. Alors qu'il vient d'être appelé pour la première fois par Didier Deschamps pour intégrer le groupe de l'équipe de France, Boubacar Kamara annoncera sa décision très prochainement.