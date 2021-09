PSG-OL : la masterclass de Lucas Paqueta

La suite après cette publicité

Il y avait du beau linge sur la pelouse du Parc des Princes ce dimanche soir. Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria pour ne citer qu'eux mais celui qui a brillé de mille feux était dans l'autre camp. Le numéro 10 brésilien le plus flamboyant de la soirée s'appelle en effet Lucas Paqueta. Le milieu de terrain a rayonné sur le pré jusqu'à la 87e minute et sa sortie, épuisé par tant d'efforts.

Les efforts, il n'en est clairement pas avare. Car outre sa qualité technique, le Brésilien âgé de 24 ans a impressionné par son volume de jeu et sa capacité à récupérer des ballons, notamment dans les pieds de son compatriote Neymar, à qui il a plusieurs fois fait la leçon. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes :15 duels gagnés (plus haut total du match), 5 tacles (plus haut total avec Malo Gusto), 6 ballons récupérés dans le tiers offensif (plus haut total).

"Un match extraordinaire"

Pour ne rien gâcher, il a ajouté un but, en surprenant Donnarumma avec une frappe soudaine du gauche petit côté. Désigné homme du match par la rédaction FM, Paqueta a aussi eu droit aux compliments de son entraîneur. « On sait que c'est un bon joueur et on a vu pourquoi. Il a fait un très bon match », a lâché Peter Bosz au micro d'Amazon Prime Vidéo.

Il a remis ça en conférence de presse. « Lucas a fait une partie extraordinaire, il a été très fort avec et sans ballon. Un match extraordinaire, comme les autres joueurs. Lucas a été extraordinaire, il faut le dire. » Le Brésilien a également été encensé par Thierry Henry, consultant Amazon Prime Vidéo, qui s'étonnait de voir ce numéro 10 gratter autant de ballons sur le terrain. Si Paqueta n'est déjà plus une découverte depuis son arrivée à Lyon, il est bien parti pour la toujours difficile saison de la confirmation.