Canada : nouveau scandale chez les féminines

La presse canadienne est en train de ressortir de sacrés dossiers sur l’équipe féminine du Canada. Souvenez-vous, nous vous relations récemment le scandale d’espionnage révélé au grand jour. Une pratique illégale organisée par l’ancien sélectionneur national et entretenue par celle qui lui a succédé et qui a depuis été écartée, Bev Priestman.

Aujourd’hui, The Globe and Mail dévoile de nouvelles pratiques douteuses. Ainsi, des beuveries obligatoires pour les coaches et le staff étaient organisées les veilles de match. Des soirées alcoolisées durant lesquelles il y eut parfois des dérapages comme des jets de jouets sexuels sur des membres du staff. Enfin, certains se seraient plaints d’avoir dû faire face à des questions sexuelles explicites lors de jeux de société. Enfin, l’ancienne sélectionneuse a également été surprise en train de danser à une heure avancée de la nuit, la veille d’un match international.