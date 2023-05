Raul en passe de quitter le Real Madrid !

La suite après cette publicité

Joueur légendaire du réal Madrid de 1994 à 2010, Raul Gonzalez Blanco (45 ans) s’est lancé dans une carrière d’entraîneur. À l’instar de Zinedine Zidane, El Siete a fait ses débuts dans son cocon familial, en reprenant les rênes du Real Madrid Castilla en 2019, avec le rêve de s’asseoir plus tard sur le banc de touche de l’équipe première.

Raul a d’ailleurs pensé plusieurs fois que son moment était arrivé quand Zidane s’en est allé pour la deuxième fois et quand Carlo Ancelotti était annoncé en partance pour le Brésil cette année. Régulièrement cité comme successeur naturel de l’Italien par la presse madrilène, l’ancien buteur ne faisait toutefois jamais figure de favori. Et visiblement, ce statut a fini par le pousser à prendre une décision radicale.

Raul en a assez d’attendre

Selon la radio Cadena SER, le Real Madrid pense que Raul va quitter la Casa Blanca à la fin de la saison. L’objectif de l’Espagnol reste d’entraîner un jour l’équipe A des Merengues, mais il désire désormais faire ses armes ailleurs. Une annonce qui ne devrait pas passer inaperçue dans le monde du football européen.

Pour rappel, Leeds avait déjà tenté sa chance avec lui, mais Raul avait décliné l’offre des Peacoks, pensant toujours à l’époque pouvoir succéder à Ancelotti. Cette fois, si un projet ambitieux lui est présenté, l’Espagnol ne dira pas non. Mais avant, il tentera de conclure en beauté son parcours avec le Castilla, actuel 3e du classement de la troisième division espagnole et plus que jamais candidat à la montée.