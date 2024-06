FC Barcelone : Thiago Messi déclare sa flamme à Lamine Yamal

C’est la nouvelle sensation du football espagnol. Virevoltant avec le FC Barcelone, Lamine Yamal est au-devant d’un avenir qui s’annonce radieux tant pour lui que pour le club catalan, tant que ce dernier parviendra à le conserver dans ses rangs. Inspirant alors qu’il n’est âgé que de 17 ans, le néo-international espagnol, qui se prépare à l’Euro avec la Roja, inspire les plus jeunes.

Et pas n’importe lesquels. Interrogé sur le joueur qu’il souhaiterait avoir dans son équipe plus tard, Thiago Messi, le fils de l’illustre Lionel, le plus grand joueur de l’histoire du Barça, n’a pas hésité : «Si je pouvais choisir un joueur dans mon équipe, qui choisirais-je ? Lamine Yamal. J’aimerais jouer un jour avec Lamine Yamal.» Le message est passé.