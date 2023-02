AS Roma : José Mourinho règle ses comptes avec les supporters

Alors que son nom est étroitement lié à celui du PSG en cas de départ de Christophe Galtier, José Mourinho réalise une belle rentrée post Coupe du Monde avec l’AS Roma, notamment en championnat où la Louve campe désormais la 3ème marche du podium italien. Le weekend dernier, les Giallorossi ont renversé le Hellas Vérone sur la plus petite des marges (1-0) après avoir chuté quelques jours plus tôt contre le RB Salzbourg (1-0) en Ligue Europa.

Une réaction qui n’a pas suffi pour calmer les tifosi romains et le Special One n’a pas mâché ses mots : «Siffler un jeune joueur qui perd un ballon, parce qu’il a raté un contrôle, une passe… Cafu et Maicon ne sont plus là, ni Conti, ni Totti, ni d’autres phénomènes qui ont joué ici. Les gens n’ont pas encore compris la valeur de cette équipe. Il y a ceux qui font semblant de ne pas comprendre. Il y a des gens dans le stade qui ne comprennent pas. C’est peut-être de ma faute, je n’ai jamais expliqué le travail réalisé. Je ne détaille sans doute pas assez. J’attendrai peut-être la fin de saison pour parler», a alors déclaré l’entraîneur portugais.

