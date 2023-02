The Best 2022 : les supporters argentins également récompensés

La suite après cette publicité

Après Dibu Martinez et Lionel Scaloni, les supporters argentins présents au Qatar durant la Coupe du Monde ont remporté le trophée de «meilleurs fans du monde» ce lundi soir, lors de la cérémonie des FIFA-The Best à la salle Pleyel. «Depuis l’Argentine, le Qatar n’est pas la porte d’à côté. Pourtant, dès les toutes premières heures de l’événement, les fans de l’Albiceleste ont abondé à Doha pour encourager Lionel Messi, qui préparait son ultime tentative dans une compétition qui jusque-là lui échappait. Le bruit était omniprésent, que ce soient les roulements de tambours ou les chants ininterrompus des supporters, qui ont contribué à instaurer, pour Messi et ses coéquipiers, l’ambiance des matches à domicile» a alors écrit l’institution du football mondial sur son site.

C’est Carlos «Tula» Pascual, âgé de 82 ans, originaire de Rosario et légende vivante chez les supporters de l’Albiceleste qui est venu à Paris en ce début de semaine pour recevoir le trophée en l’honneur de son pays. Malgré ses problèmes de santé et financiers, il était présent avec son fauteuil roulant et sa canne à Doha, en compagnie de son ami russe Yuri qu’il a rencontré lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Ses concurrents étaient le Japon, un pays qui a été loué pour son service et sa propreté lors des après-matchs de la compétition, et le jeune Abdullah Al Salmi, un fan saoudien qui a passé 55 jours en pèlerinage dans le désert pour rejoindre son équipe.

