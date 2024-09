L’ex-Lyonnais Rachid Ghezzal se relance à Caykur Rizespor

Produit du centre de formation de l’Olympique Lyonnais, Rachid Ghezzal avait connu une expérience à l’AS Monaco, puis à Leicester City et la Fiorentina, avant de s’envoler pour la Turquie en 2020. En fin de contrat après quatre saisons à Besiktas, l’ailier de 32 ans était toujours sans club jusqu’à ce week-end, puisqu’il a trouvé un nouveau challenge du côté de Caykur Rizespor, 9e en Süper Lig la saison passée.

L’international algérien (22 sélections, 2 buts) s’est engagé pour une saison, plus une en option. «Rachid Ghezzal est dans notre Caykur Rizespor Notre Caykur Rizespor a signé Rachid Ghezzal pour 1+1 an. Nous disons "Bienvenue" à notre nouveau transfert Ghezzal et lui souhaitons beaucoup de succès», précise la formation de Turquie.