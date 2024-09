Liga : Girona chute encore à Valence

Corrigé par le FC Barcelone le week-end dernier puis dominé sur le fil par le Paris Saint-Germain pour ses débuts en Ligue des Champions, Girona était dans l’obligation de stopper l’hémorragie à l’occasion de la 5e journée de Liga. Ainsi, le déplacement sur la pelouse de Valence, bon dernier du championnat espagnol, arrivait à point nommé pour les hommes de Michel en vue de se relancer. Mais pour la troisième fois consécutive, toutes compétitions confondues, le club catalan s’est loupé.

Classement live Liga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 12 Girona 7 6 -2 2 1 3 8 10 18 Valence 4 6 -5 1 1 4 5 10

Incapable de faire la différence en première période, Girona s’est écroulé en l’espace de deux minutes. Si le malheureux Juanpe offrait le premier but de la partie sur un plateau à Valence (1-0, 56e), Dani Gomez enfonçait le clou dans la foulée (2-0, 58e). Au bout du compte, c’est bel et bien Valence qui réalisait un joli coup en enregistrant sa première victoire de la saison. En face, Girona retombe dans ses travers et dégringole au classement.