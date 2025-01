Lorient : la Lazio accélère pour Julien Ponceau

Le jeune milieu de Lorient Julien Ponceau est observé depuis le début de saison. Il faut dire qu’il brille en Ligue 2 avec les Merlus. Titulaire à 14 reprises, il fait partie des hommes forts du coach Olivier Pantaloni. Auteur de 2 buts et 2 passes décisives dans l’antichambre du foot français, le joueur de 24 ans est dans le viseur de la Lazio.

Selon nos informations, le club italien a même accéléré ces derniers jours pour tenter de boucler ce dossier. Le milieu de terrain est en fin de contrat dans 6 mois. Et son dossier est appuyé par un certain Matteo Guendouzi. L’international français de la Lazio et passé par Lorient, milite pour l’arrivée de Ponceau dans les prochaines semaines.