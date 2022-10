Clermont - Brest : Islam Slimani crie au racisme, Johan Gastien répond

Vainqueur à Clermont (3-1) ce dimanche dans le cadre de la 12ème journée de Ligue 1, le Stade Brestois 29 s'est offert une bonne bouffée d'air frais après de longues semaines compliquées ayant notamment conduit Michel Der Zakarian vers la sortie. S'il n'a pas participé à la fête en Bretagne, Islam Slimani (34 ans) a en tout cas fait parler de lui pour une bien triste raison.

Le buteur international algérien s'est en effet plaint, auprès du corps arbitral en plein match, d'une insulte raciste à son égard. « Il m'a traité de sale arabe », a précisé l'ancien joueur de Leicester, avant que le jeu ne reprenne à Francis Le Blé. Accusé par Slimani, Johan Gastien a démenti avec véhémence en zone mixte, comme rapporté par France Bleu. « Il n'y a pas que des gens intelligents sur le terrain. C'est regrettable, d'autant que c'est un mec qui a 500 matchs en professionnel. Ce qui me rassure, c'est qu'il y a mes collègues et ceux de Brest à côté, qui me disent qu'il est pas tout à fait net non plus. Je suis tranquille dans ma peau. Jamais de la vie je dirais "sale arabe". »