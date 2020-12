PL : le choc Everton-Man City reporté

Ce lundi soir, plusieurs affiches de Premier League sont au menu. A 18h30, Chelsea va affronter Aston Villa. Dans la foulée, Everton et Manchester City devaient croiser le fer à partir de 21 heures.

Manchester City comme Everton ont annoncé que cette rencontre était finalement annulée ce lundi et qu'elle sera reportée à une date ultérieure. La raison est simple, les cas de covid se sont multipliés dans le staff et l'effectif professionnel chez les Citizens. On l'a appris vendredi, Gabriel Jesus et Kyle Walker ont notamment été testés positifs, en plus de deux membres du staff technique.