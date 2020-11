Tottenham : Tanguy Ndombélé a envisagé un départ

Débarqué pour 60 M€ chez des Spurs finalistes sortants de la Ligue des Champions l'an passé, Tanguy Ndombélé a eu - à l'image de son club - toutes les peines du monde pour enchaîner. Entre blessures, mots doux avec son entraîneur et contre-performances le milieu de 23 ans a eu un mal fou à se faire au climat anglais.

Au point de quitter le navire ? «Je me suis posé la question», a-t-il avoué au micro du Canal Football Club. D'autant que l'Inter Milan était prêt à débourser 60 millions d'euros pour lui... Avant que le Président du club ne lui assure qu'il voulait le garder. Ndombélé s'est donc remis au travail, avec un résultat plutôt réussi cette année : «il y a des choses sur lesquelles je n'étais pas d'accord, comme le coach n'était pas d'accord sur d'autres. J'ai fait des erreurs mais aujourd'hui ça se passe bien. On a laissé ça derrière nous et on essaye d'avancer», positive l'ancien de l'OL.