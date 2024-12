CdM des Clubs 2025 : les têtes de série sont connues

Le nouveau format de la Coupe du monde des Clubs commence à prendre forme. 32 équipes qualifiées de tous les continents vont être divisées en 8 groupes de 4 équipes avec les deux premiers qui se qualifieront en 8e de finale. Le tirage au sort se tiendra ce jeudi 5 décembre à 13h du côté de Miami, soit à 19h heure française, et les chapeaux ont maintenant été dévoilés par la FIFA. Le PSG sera donc tête de série pour cette nouvelle édition qui se déroulera aux États-Unis.

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain est bel et bien tête de série, aux côtés de Manchester City, du Real Madrid, du Bayern Munich, des Brésiliens de Flamengo, Fluminense, Palmeiras et des Argentins de River Plate. Dans le chapeau 2, on retrouve que des équipes européennes avec notamment Chelsea, le Borussia Dortmund, Porto, la Juventus et Salzbourg. Le chapeau 3 est composé notamment de clubs asiatiques tels qu’Al-Hilal, Ulsan Hyundai, mais aussi Al-Ahly et Botafogo. Enfin, on retrouve aussi l’Inter Miami, Seattle Sounders ou encore Auckland City FC dans le pot 4.

La composition des chapeaux

- Pot 1 : Manchester City (ANG), Real Madrid C. F. (ESP), FC Bayern München (ALL), Paris Saint-Germain (FRA), CR Flamengo (BRE), SE Palmeiras (BRE), CA River Plate (ARG), Fluminense FC (BRE)

La suite après cette publicité

- Pot 2 : Chelsea FC (ANG), Borussia Dortmund (ALL), FC Internazionale Milano (ITA), FC Porto (POR), Atlético de Madrid (ESP), SL Benfica (POR), Juventus FC (ITA), FC Salzburg (AUT)

- Pot 3 : Al Hilal (AS), Ulsan HD (COR), Al Ahly FC (EGY), Wydad AC (MAR), CF Monterrey (MEX), Club León (MEX), CA Boca Juniors (ARG), Botafogo (BRE)

La suite après cette publicité

- Pot 4 : Urawa Red Diamonds (JPN), Al Ain FC (EAU), Espérance Sportive de Tunisie (TUN), Mamelodi Sundowns FC (AFS), CF Pachuca (MEX), Seattle Sounders FC (USA), Auckland City FC (NZL), Inter Miami CF (USA)