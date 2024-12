Tout savoir sur le tirage au sort de la Coupe du monde des clubs 2025

Cela faisait plusieurs années que le président de la FIFA en rêvait et cela va se produire au cours des prochains mois. Alors que l’idée revient régulièrement depuis 2016, la nouvelle version de la Coupe du monde des clubs va se tenir à l’été 2025 après un report du projet en 2021 suite à la pandémie de Covid-19. Initialement prévue en Chine, la compétition aura finalement lieu aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025 et réunira 32 équipes. Ce week-end avec la victoire de Botafogo contre l’Atlético Mineiro en finale de Copa Libertadores (3-1), on connaît l’identité des différents clubs participants.

Un joli plateau avec le PSG

On y retrouve évidemment les meilleures équipes d’Europe qui ont remporté les dernières éditions de la Ligue des Champions à l’image de Chelsea, du Real Madrid et de Manchester City, mais aussi le Bayern Munich, l’Inter Milan et la Juventus. Un club français participe à la compétition, il s’agit du Paris Saint-Germain pour son rang au classement UEFA. Le Borussia Dortmund, le FC Porto, l’Atlético de Madrid, Benfica et Salzbourg sont les autres participants européens. En raison de la limite à deux clubs par pays son nombre de participants imposée par l’UEFA, on remarque de nombreux absents marquants comme Liverpool, Manchester United, Arsenal et Tottenham en Premier League, le FC Barcelone en Liga ou bien l’AC Milan en Serie A

Dispoant de six billets, la CONMEBOL s’avance avec quatre clubs brésiliens, les derniers vainqueurs de la Copa Libertadores. Ainsi, Palmeiras, Flamengo, Fluminense et Botafogo défendront les couleurs auriverdes quand les deux cadors de Buenos Aires, River Plate et Boca Juniors seront également de la partie. Côté asiatique, Al-Hilal, Urawa Red Diamonds, Al-Aïn et Ulsan Hyundai seront du voyage comme Auckland City en Océanie. En Amérique du Nord, les clubs mexicains (Monterrey, Club Leon et Pachuca) et états-uniens (Seattle Sounders et Inter Miami) essayeront de jouer les trouble-fêtes. L’occasion de voir l’Inter Miami de Lionel Messi en action contre les cadors européens. Enfin, l’Afrique aura 4 représentants de qualité avec Al Ahly, le Wydad Cassablanca, l’Espérance Tunis et les Mamelodi Sundowns.

Encore des zones d’ombre

Alors que les 32 équipes vont être divisées en 8 groupes de 4 équipes avec les deux premiers qui se qualifieront en 8e de finale, le tirage au sort se tiendra ce jeudi 5 décembre à 13h du côté de Miami, soit à 19h heure française. Pour le moment on ne connaît néanmoins pas les modalités puisqu’aucun chapeau n’a été annoncé. Pour autant, on peut déjà penser que chaque groupe sera limité à une équipe par confédération sauf l’UEFA qui pourra en compter deux au maximum (12 équipes pour 8 groupes) comme ce qu’il se fait en Coupe du monde.

L’identité des douze stades de la compétition est connue, mais ils n’ont pas encore été attribués aux différents groupes (même si on peut imaginer l’Inter Miami et les Seattle Sounders jouer à domicile). Les douze enceintes sont situées à Seattle, Pasadena, Miami, Orlando (deux stades), Atlanta, Charlotte, Nashville, Cincinnati, Washington, Philadelphie et East Rutherford. Le MetLife Stadium d’East Rutherford sera d’ailleurs le théâtre de la finale le 13 juillet prochain.