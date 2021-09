Olivier Ntcham rebondit à Swansea

Olivier Ntcham a retrouvé un club. Le milieu de terrain de 25 ans s'est engagé avec le club de Swansea, actuel 19e de Championship (sur 24 équipes) après 5 journées, et pour une durée de trois ans. Il était libre de tout contrat après avoir résilié avec le Cetic il y a quelques semaines.

Prêté en janvier dernier par le club écossais à l'OM, l'ancien international Espoirs avait été l'élément déclencheur du conflit entre André Villas-Boas et la direction olympienne. Par la suite, sous les ordres de Nasser Larguet, puis de Jorge Sampaoli, le joueur n'avait pas non plus réussi à trouver sa place.