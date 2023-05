PSG : Luis Campos veut chiper un crack du FC Barcelone

La suite après cette publicité

Víctor Barberà, Ilias Akhomach, Juan Larios, Adrià Bernabé… La liste des jeunes pépites qui ont décidé de quitter le FC Barcelone s’allonge ces derniers mois. Et selon les dernières informations de Sport, la tendance pourrait bien s’aggraver lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, le quotidien espagnol assure que l’attaquant de 15 ans, Juan Hernández, serait lui aussi proche de la sortie.

International espagnol U17, natif de Teruel, l’ailier gauche du Barça envisage, en effet, de quitter la Catalogne. En fin de contrat en juin prochain, le droitier passé par les équipes jeunes du Real Saragosse est pourtant considéré comme l’un des plus grands talents de l’académie barcelonaise. Vif, rapide et d’ores et déjà doté d’une très belle capacité de débordement dans son couloir gauche, l’intéressé attise d’ailleurs les convoitises.

À lire

PSG : Christophe Galtier se défend sur l’intégration des jeunes

Le PSG prépare aussi l’avenir…

Dans cette optique, Relevo indique, de son côté, que le Paris Saint-Germain ne serait pas insensible à l’idée de s’offrir ce profil prometteur. Le média précise, en ce sens, que le club de la capitale française entretient un contact régulier avec Juan Hernández avec l’objectif de sceller l’opération dans les prochaines semaines. En cas de départ, ce dernier pourra ainsi parfaire sa progression dans un club réputé pour ses jeunes talents, même si le PSG connaît également beaucoup de difficultés à les conserver.

La suite après cette publicité

«Concernant les jeunes, c’est souvent un sujet, je le comprends car je connais la qualité de la formation au PSG et on peut voir à travers l’Europe, beaucoup de joueurs parisiens formés au club qui performent ailleurs. Je tiens à vous faire remarquer que les jeunes ont été intégré, ils progressent chacun à leur rythme, Warren a joué, El Chadaille aussi a participé, de là à les intégrer à chaque match, on est au PSG. Il y a une obligation de résultats mais aussi de bien jouer, pas seulement de résultat. Si l’opportunité se présente d’intégrer d’autres jeunes, je le ferai mais on a une obligation de résultats», indiquait, à ce titre, Christophe Galtier, critiqué pour sa gestion des jeunes. Avec le départ probable de l’actuel technicien parisien, Juan Hernández peut, lui, espérer un avenir radieux en France. Affaire à suivre…