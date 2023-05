PSG : Christophe Galtier se défend sur l’intégration des jeunes

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse avant de se déplacer sur la pelouse de l’Abbé-Deschamps pour y affronter l’AJ Auxerre ce dimanche soir (21h) pour le compte de la 36e et antépénultième journée de Ligue 1, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier a tenu à défendre son bilan quant à l’intégration des jeunes joueurs cette saison. Le technicien parisien rappelle néanmoins l’importance des échéances du club de la capitale, le contraignant à faire plus confiance à ces éléments prometteurs au détriment des performances, et ce même si certains ont su montrer un meilleur visage que certains titulaires ou joueurs de rotation.

« Concernant les jeunes, c’est souvent un sujet, je le comprends car je connais la qualité de la formation au PSG et on peut voir à travers l’Europe, beaucoup de joueurs parisiens formés au club qui performent ailleurs. Je tiens à vous faire remarquer que les jeunes ont été intégré, ils progressent chacun à leur rythme, Warren a joué, El Chadaille aussi a participé, de là à les intégrer à chaque match, on est au PSG. Il y a une obligation de résultats mais aussi de bien jouer, pas seulement de résultat. J’ai la sensation ici qu’on a oublié que des jeunes de moins de 17 ans ont joué titulaire certains matches de Ligue des Champions. Si l’opportunité se présente d’intégrer d’autres jeunes, je le ferai mais on a une obligation de résultats. »

