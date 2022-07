OL : Peter Bosz ne mâche pas ses mots après le naufrage face à Willem II

En conférence de presse après l'humiliation subie face à Willem II (5-0), l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais Peter Bosz n'a pas mâché ses mots envers les joueurs alignés sur la pelouse néerlandaise pour leur sixième match de présaison avant d'ouvrir la saison 2022/2023 de Ligue 1 face à l'AC Ajaccio le 5 août prochain.

« On est là pour prendre de la condition physique, travailler la façon de jouer. Mais ceux qui ont joué ont raté leur chance. J'ai dit qu'ils ont eu leur chance mais qu'ils ne l'ont pas saisie. Aujourd'hui ce n'était pas notre niveau. Il y a des raisons. Des joueurs peut-être voulaient partir ? Ceux qui veulent partir, qu'ils le fassent le plus vite possible », a ainsi déclaré le coach batave.