L'Inter Milan prête Lucien Agoumé à la Spezia !

Arrivé il y a un peu plus d'un an à l'Inter Milan, le jeune Lucien Agoumé (18 ans) a poursuivi son apprentissage auprès de joueurs confirmés et d'Antonio Conte. Pour continuer sa progression, l'ancien joueur de Sochaux devait aller prendre du temps de jeu ailleurs.

Comme annoncé en début de semaine sur notre site, Agoumé allait être prêté une saison à la Spezia. Ce jeudi, l'écurie italienne a officialisé la nouvelle. Le milieu de terrain est bien prêté pour une saison.