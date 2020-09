Inter : le talentueux Lucien Agoumé a fait son choix !

La suite après cette publicité

Le grand saut. Lors du mercato d'été 2019, Lucien Agoumé, âgé de 17 ans à l'époque, affolait les meilleures écuries du Vieux Continent. Ainsi, son nom avait été lié au FC Barcelone, à l'OL, à l'ASSE, à l'AS Monaco ou encore au RB Leipzig. Mais toutes ces écuries ont été devancées par l'Inter Milan. Le 5 juillet 2019, les Lombards avaient officialisé l'arrivée du jeune milieu français. « L'Inter Milan annonce avoir acquis les droits de Lucien Agoumé du FC Sochaux Montbéliard. Le milieu français, né en 2002, signe un contrat de 3 ans, jusqu'en juin 2022 », pouvait-on lire sur le communiqué de presse.

Une première année d'apprentissage à l'Inter Milan

Grand espoir du FC Sochaux, qui a pu renflouer ses caisses au passage puisqu'il a été vendu pour 4,5 M€, le numéro 6 arrivait donc chez les Nerazzurri avec l'étiquette de grand talent. Précieux dans l'entrejeu où sa capacité à récupérer les ballons tout en proposant du soutien est appréciée, il a aussi montré qu'il était solide et capable de casser les lignes. Autant de qualités qui ont convaincu les Lombards de miser sur lui. Aligné avec l'équipe Primavera U19 ou en Youth League (5 matches, 1 assist), il a disputé à la fin de l'année 2019 la Coupe du Monde U17 avec l'équipe de France, dont il était le capitaine et un élément moteur.

Ensuite, il a retrouvé son club où il continuait son apprentissage comme il l'avait expliquait à L'Equipe. «Je me dis que j’ai la chance de m’entraîner tous les jours avec un grand coach (Antonio Conte), de grands joueurs. Je ne vais pas dire que je progresse plus lors des séances à l’Inter que lors d’un match de Ligue 2, mais quand tu t’entraînes avec Brozovic ou Sensi, la progression tu la sens». Mais celui que l'on compare souvent à Paul Pogba a eu sa chance avec le groupe pro. Le 15 décembre dernier, il est entré en jeu 7 minutes face à la Fiorentina (1-1, 16e journée). Puis, Antonio Conte l'a utilisé à deux reprises.

Plusieurs écuries voulaient obtenir le prêt du Français

Le 24 juin, il a joué 29 minutes face à Sassuolo (3-3, 27e journée). Puis il a enchaîné le 1er juillet lors du match Inter Milan- Brescia (6-0, 32 minutes jouées). Au total, le jeune homme âgé de 18 ans est apparu à trois reprises en match officiel. L'occasion pour lui d'apprendre encore et toujours. Convaincu par son potentiel et satisfait de son attitude, le club milanais compte sur lui à l'avenir. Et justement dans cette optique, l'Inter souhaite le prêter lors de la saison 2020-21 afin qu'il puisse enchaîner les matches et poursuivre sa progression.

Le joueur sous contrat jusqu'en 2022 a ainsi tapé dans l'oeil de nombreuses écuries selon nos informations. Ains, Crotone, la Spezia, Parme ou encore l'Hellas Vérone ont été séduits. Mais ce n'est pas tout, des clubs allemands, à savoir Schalke 04 et le Borussia Mönchengladbach, se sont aussi manifestés. Du beau monde donc pour un joueur qui a tout pour réussir. D'après nos informations, Lucien Agoumé est proche de rejoindre la Spezia sous la forme d'un prêt, sans option d'achat. Il est attendu là-bas dans les prochains jours. Un choix réfléchi de part du Français qui va pouvoir avoir plus de temps pour laisser son talent s'exprimer.