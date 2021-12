Manchester City - Wolverhampton : les compositions officielles

Ce samedi, l'actuel leader de Premier League, Manchester City, reçoit le huitième du championnat, Wolverhampton, à l'Etihad Stadium et dans le cadre de la 16e journée. Hormis peut-être Phil Foden et Nathan Aké, incertains et finalement sur le banc au coup d'envoi, Pep Guardiola ne déplore aucune absence majeure. Le tacticien espagnol aligne un habituel 4-3-3, mais ménage Kevin De Bruyne notamment.

De son côté, Bruno Lage met en place un 3-5-2. Sorti touché contre Liverpool samedi dernier, Aït Nouri est bien titulaire au poste de piston gauche. Tandis que João Moutinho, entré à la place d'Hee-chan Hwang face aux Reds, démarre cette fois la rencontre dans le onze.

Les compositions d'équipes :

Manchester City : Ederson - Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko - Gündogan, Rodri, Silva - Jesus, Sterling, Grealish.

Your City starting XI to face Wolves 📋



XI | Ederson, Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko, Rodrigo, Gundogan (C), Bernardo, Jesus, Sterling, Grealish



SUBS | Steffen, Walker, Stones, Ake, De Bruyne, Fernandinho, Mahrez, Foden, Palmer#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/E6i7miB4AD — Manchester City (@ManCity) December 11, 2021

Wolverhampton : Sá - Saïss, Coady, Kilman - Semedo, Dendoncker, Neves, Moutinho, Nouri - Traoré, Jiménez.