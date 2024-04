Justice : Jérome Boateng va repasser devant le tribunal

Désormais joueur de la Salernitana, l’ancien du Bayern Munich et de l’Olympique Lyonnais Jérôme Boateng (35 ans) essaye de relancer sa carrière en Italie (5 apparitions). Si cela ne se passe pas vraiment comme prévu, le défenseur central allemand reste également dans le viseur de la justice. Déjà condamné en 2021 à 1,8M€ (60 forfaits journaliers de 30 000 euros) d’amendes suite à des coups, blessures et injures sur son ex-compagne, Jérôme Boateng va devoir repasser devant les tribunaux selon Bild.

En effet, le tribunal régional avait annulé le verdict en condamnant le joueur à 1,2M€ d’amendes (120 forfaits journaliers de 10 000 euros) ce qui a provoqué un nouvel appel de la défense, du procureur et du co-demandeur. Le tribunal régional de Bavière a fixé une nouvelle audience qui aura lieu le 14 juin avec 5 autres entretiens au cours du mois de juin et juillet jusqu’au verdict prévu le 19 juillet. «Lors de l’évaluation des chances de succès de l’appel, il ne faut pas oublier que le dernier verdict n’a pas été annulé parce que le Sénat de la Cour suprême de Bavière a déclaré M. Boateng innocent dans cette affaire ou parce que la peine était trop sévère, mais parce que le verdict du tribunal régional de Munich souffrait simplement de graves erreurs de forme. Si le tribunal régional de Munich ne répète plus ces erreurs – ce qui est normal – M. Boateng risque d’être à nouveau condamné», a déclaré l’avocat de la défense pénale Nicolas Early Caregiver.